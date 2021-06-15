В Москве наблюдается взрывной рост числа выявляемых случаев заражения COVID-19 - Собянин
13:00 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Об этом сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида - около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. <….> [Москвичи] начали расслабляться, считают, что все уже прошло. Ковид имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле - мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим", - сказал Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова на Вешняковской улице.
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