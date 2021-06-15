Политолог Романов: Большой наплыв трудовых мигрантов бьет по населению России

17:10

Миграционная политика России действительно нуждается в рационализации, заявил политолог Роман Романов, поддержав депутата Государственной думы Петра Толстого, который предложил ввести квотирование доли труда приезжих в социально важных отраслях – здравоохранении, образовании и торговле. «Если мы посмотрим на самые развитые экономики мира, то увидим одно сходство: они добились успеха не с наличием дешевой рабочей силы, а за счет развития высокотехнологичных производств и подготовки высококлассных специалистов на местах», – констатирует Романов.

Эксперт привел в пример Японию, сделавшую ставку на роботизацию и усиление внутренних ресурсов. «В Японии мало приезжих, мигрантов, что обеспечивает одну из самых устойчивых экономик мира. Страны же, которые, напротив, завозят дешевую рабочую силу, создают препятствие для развития технологий», – говорит Романов, который уверен, что наплыв мигрантов бьет по населению государства, а властям нужно сделать упор на поддержку граждан РФ, на что направлены предложения Петра Толстого. «У нас в стране уже созданы надежные инструменты контроля за незаконной миграцией, выдаются патенты трудовым мигрантам, предусмотрены штрафы для компаний, которые привлекают незаконную рабочую силу. Но мы все видим, что эти меры работают в недолжной мере», – отмечал вице-спикер Госдумы. По словам Толстого, квотирование позволит восстановить баланс на рынке труда, а также будет мерой для защиты интересов граждан России. При этом, как уточнил депутат, вводить регулирование следует деликатно, чтобы не превратить этот механизм в инструмент для «охоты на ведьм».