Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились - Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры в узком составе в Женеве. Встреча началась на вилле Ла-Гранж в среду в 14:36 мск.

"Закончили узкий [состав]", - сказал ТАСС пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По плану на встречу в узком составе был отведен примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа.