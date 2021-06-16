Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились - Песков
16:32 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры в узком составе в Женеве. Встреча началась на вилле Ла-Гранж в среду в 14:36 мск.
"Закончили узкий [состав]", - сказал ТАСС пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По плану на встречу в узком составе был отведен примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа.
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