Байден заявил Путину, что его "повестка дня" не направлена против РФ

20:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повестка дня США не направлена против России или какой-либо другой страны, а преследует цель защиты граждан Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду глава американской администрации Джо Байден на отдельной пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не против России или против кого-либо еще. Повестка дня для американских граждан - борьба с пандемией коронавируса, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями, защита наших граждан", - сказал Байден.