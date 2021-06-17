Песков по указанию Путина назвал лидеров по количеству кибератак

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выполнил поручение главы государства Владимира Путина и передал журналистам список стран, с территории которых совершается наибольшее количество кибератак.

"За первое полугодие 2020 года лидерами среди стран - источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания, LexisNexis, Risk, Solutions", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

16 июня, подводя итоги первой встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, Путин высказался на темы кибербезопасности. Он сообщил, что стороны договорились начать консультации на этот счет, при этом, отвечая на вопрос, какие обязательства и кто должен на себя брать, российский лидер привел данные о государствах, с территории которых совершается больше всего кибератак. Путин отметил, что это данные из американских источников, которые свидетельствуют, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США, на втором месте - Канада, затем две латиноамериканские страны, потом - Великобритания, Россия в этом списке не значится. Президент РФ предупредил, что боится перепутать название организаций, поэтому пообещал, что их огласит его пресс-секретарь.