Песков по указанию Путина назвал лидеров по количеству кибератак
14:12 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выполнил поручение главы государства Владимира Путина и передал журналистам список стран, с территории которых совершается наибольшее количество кибератак.
"За первое полугодие 2020 года лидерами среди стран - источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания, LexisNexis, Risk, Solutions", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.
16 июня, подводя итоги первой встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, Путин высказался на темы кибербезопасности. Он сообщил, что стороны договорились начать консультации на этот счет, при этом, отвечая на вопрос, какие обязательства и кто должен на себя брать, российский лидер привел данные о государствах, с территории которых совершается больше всего кибератак. Путин отметил, что это данные из американских источников, которые свидетельствуют, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США, на втором месте - Канада, затем две латиноамериканские страны, потом - Великобритания, Россия в этом списке не значится. Президент РФ предупредил, что боится перепутать название организаций, поэтому пообещал, что их огласит его пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 14:32 17.06.2021
- Попавший в ДТП в Липецке сенатор Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий
- 14:00 17.06.2021
- В Подмосковье не допустят к работе не привившихся от ковида водителей автобусов и такси
- 13:47 17.06.2021
- Юристы назвали законным решение об обязательной вакцинации в Москве
- 13:32 17.06.2021
- В РФ выявили более 14 тыс. штаммов коронавируса, значимых изменений свойств нет - "Вектор"
- 13:20 17.06.2021
- Зюганов назвал ошибки уходящей Госдумы
- 13:05 17.06.2021
- Песков поддержал рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов
- 13:00 17.06.2021
- Госдума приняла закон о регулировании зарубежных IT-гигантов
- 12:32 17.06.2021
- Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве
- 12:20 17.06.2021
- У петербургского депутата Максима Резника проходят обыски
- 12:05 17.06.2021
- В Москве выявили 6 195 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать