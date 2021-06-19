Пока нельзя сказать, что летальность от индийского штамма коронавируса выше - Мурашко

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийский штамм коронавируса более заразный, чем другие, но пока нельзя сказать, что от него выше летальность. Об этом заявил журналистам в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима", - сказал Мурашко.