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Пока нельзя сказать, что летальность от индийского штамма коронавируса выше - Мурашко

20:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийский штамм коронавируса более заразный, чем другие, но пока нельзя сказать, что от него выше летальность. Об этом заявил журналистам в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима", - сказал Мурашко.

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