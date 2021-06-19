Пока нельзя сказать, что летальность от индийского штамма коронавируса выше - Мурашко
20:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийский штамм коронавируса более заразный, чем другие, но пока нельзя сказать, что от него выше летальность. Об этом заявил журналистам в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима", - сказал Мурашко.
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