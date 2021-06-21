В Подмосковье выявлен суточный максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки составило 1,8 тыс., это максимальное значение с начала пандемии. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"За неделю количество пациентов с подтвержденным лабораторным вирусом выросло на 3%, или на 8,5 тыс. человек. Количество выявления в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день", - сказала Стригункова.