Цена Brent поднялась выше $75 за баррель
09:20 22.06.2021 Источник: Газета.Ru
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже ICE выросла на 0,16%. В итоге ее стоимость достигла $75,02 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.
В последний раз цена Brent превышала $75 за баррель в апреле 2019 года. При этом нефть марки WTI дорожала 22 июня до $73,14 за баррель, рост составил +0,03%.
Ранее цена нефти марки Brent также достигла максимума за два года. По состоянию на 22.57 по московскому времени 15 июня цена фьючерсов на нефть Brent выросла до $74.14 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала 15 июня до $72,09 доллара за баррель.
До этого сообщалось, что Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в США нефть и нефтепродукты, среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей.
Накануне цены на нефть премиальных марок достигли самого высокого уровня с октября 2018 года, при этом стоимость нефти марки WTI превысила $71. Газета.Ru
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