Коронавирус "молодеет", больше молодежи болеет тяжело - представитель Центра им. Гамалеи

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирусная инфекция "молодеет", все больше тяжелых случаев ее течения регистрируют у молодых людей. Об этом заявил во вторник руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых", - сказал он в эфире канала "Соловьев Live" в YouTube.