Проект "Наша Победа 80" запустили в России по инициативе Петра Толстого

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22 июня, в День памяти и скорби в России стартовал тысячедневный проект «Наша Победа 80», цель которого - сохранить для потомков героическую историю Великой Отечественной войны. Проект рассчитан на четыре года и будет длиться вплоть до 9 мая 2025 года, до 80-летия Победы. Старт конкурсу был дан в Осетии, недалеко от Владикавказа, на «Барбашевом поле», его инициатором выступили представители проекта «Поколение уверенного будущего», председателем координационного совета которого является вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

Он отметил, что важнейшая цель проекта – сохранить память о подвиге советского народа в годы войны, не потерять гордости за подвиги, свершенные дедами и прадедами, ценой собственной жизни оплатившими Великую Победу. «Передать эту память будущим поколениям, защитить от наглых и лицемерных нападок – задача всех нас, ныне живущих. Народ, не помнящий своей истории, не имеет будущего», – особенно отметил Петр Толстой. Кроме того, 22 июня Петр Толстой принимал участие в открытии отреставрированного памятника «Воину-Победителю», в московском районе Кузьминки, который восстановили после вмешательства парламентария.

В рамках конкурса «Наша Победа 80» каждый человек 14-35 лет может написать статью в соцсетях, рассказ или записать видео о конкретном, или важном для его города и семьи дне войны, рассказать о ком-то из близких, сражавшихся на фронте. Истории позже будут объединены в единый календарь событий, благодаря которому можно будет проследить путь к Победе шаг за шагом, на фронте и в тылу. Победителей конкурса будут оценивать по шести номинациям.

На церемонии открытия проекта присутствовали гости из разных регионов России, в том числе из Москвы, Краснодарского и Забайкальского краев, Ивановской, Амурской, Новгородской и других областей. Гости посмотрели короткометражный фильм «Светлая память павшим в борьбе с фашизмом».

Временно исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия Сергей Меняйло в ответной приветственной речи поблагодарил организаторов конкурса за их работу, подчеркнув, что сегодня очень важно сохранить военную историю в ее истинном виде.