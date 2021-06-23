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ЕАЭС увеличил долю рубля во взаимных расчетах до 70% - Оверчук

12:32 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличили долю рубля во взаимных расчетах до более чем 70%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в Совете Федерации.

"В торговом обороте между странами ЕАЭС отмечается тенденция к усилению роли российского рубля. На протяжении последних пяти лет его удельный вес в структуре платежей увеличился до 72,5%", - отметил Оверчук, уточнив, что речь идет о данных на 2019 год.

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