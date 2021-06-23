Умер легендарный диктор Виктор Балашов

22:15 Источник: НГ-Online

Легенда отечественного телевидения, народный артист РФ Виктор Иванович Балашов умер 23 июня на 97-м году жизни.Именно Балашов 12 апреля 1961 года сообщил о полете в космос Юрия Гагарина, а в 1975-м напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз — Аполлон».Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. В 1942-м он пошел добровольцем на фронт, сражался на Волховском и Ленинградском фронтах. Был ранен, в том числе тяжело.С 1944 года - диктор Всесоюзного радио. Окончил Молодежную театральную студию при МХАТе и в 1947-м пришел работать в Московский телецентр (впоследствии - Центральная студия телевидения). Вёл главную информационную программу страны "Время", «Новости», телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей", "Голубые огоньки".

Вера Цветкова