Умер легендарный диктор Виктор Балашов
22:15 23.06.2021 Источник: НГ-Online
Именно Балашов 12 апреля 1961 года сообщил о полете в космос Юрия Гагарина, а в 1975-м напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз — Аполлон».
Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. В 1942-м он пошел добровольцем на фронт, сражался на Волховском и Ленинградском фронтах. Был ранен, в том числе тяжело.
С 1944 года - диктор Всесоюзного радио. Окончил Молодежную театральную студию при МХАТе и в 1947-м пришел работать в Московский телецентр (впоследствии - Центральная студия телевидения). Вёл главную информационную программу страны "Время", «Новости», телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей", "Голубые огоньки".
Вера Цветкова
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