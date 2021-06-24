Обыски проходят у родственников Медведчука, а также в офисе партии ОПЗЖ - депутат Рады
11:00 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Украины проводят новые обыски у родственников главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также в офисе политической силы. Об этом в четверг сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука <...>", - написал он, предположив, что причиной обысков являются попытки "найти доказательства государственной измены" главы политсовета ОПЗЖ.
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