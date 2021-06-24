Врач Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму

14:22

Фото Ольги Макаровой



Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев намерен баллотироваться в Государственную думу от Черемушкинского избирательного округа №209 Москвы и главный анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко поддержал его намерение в своем видеообращении в Instagram

«Александр Григорьевич Румянцев — человек, который в корне изменил детскую онкологию и гематологию в нашей стране, добился невероятных результатов по снижению летальности онкологических детей (до 91,3 %), выстроил систему оказания помощи детям на федеральном уровне. Я уверен, что в случае своего избрания в Государственную думу, он сумеет внести изменения в современную систему здравоохранения, которые, кроме него, наверное, мало кто может сделать», — поделился мнением со зрителями Денис Проценко, недавно вошедший в пятерку федерального списка от «Единой России».

Сам главный врач клиники в Коммунаркие называет доктора Румянцева наставником многих врачей, считает Александра Григорьевича человеком, внесшим выдающийся вклад в развитие детской онкологии и гематологии, а также называет его своим наставником. Проценко уверен, что Румянцев в качестве депутата Государственной думы сможет сделать для отечественной медицины много полезного, поскольку является уникальным специалистом в своей области и прекрасно знает проблемы здравоохранения изнутри.

Напомним, с 2019 года Денис Проценко является главным врачом больницы № 40. В начале марта 2020 года правительство Москвы выделило ее филиал в Коммунарке для пациентов с коронавирусной инфекцией.