Врач Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму
14:22 24.06.2021
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Фото Ольги Макаровой
«Александр Григорьевич Румянцев — человек, который в корне изменил детскую онкологию и гематологию в нашей стране, добился невероятных результатов по снижению летальности онкологических детей (до 91,3 %), выстроил систему оказания помощи детям на федеральном уровне. Я уверен, что в случае своего избрания в Государственную думу, он сумеет внести изменения в современную систему здравоохранения, которые, кроме него, наверное, мало кто может сделать», — поделился мнением со зрителями Денис Проценко, недавно вошедший в пятерку федерального списка от «Единой России».
Сам главный врач клиники в Коммунаркие называет доктора Румянцева наставником многих врачей, считает Александра Григорьевича человеком, внесшим выдающийся вклад в развитие детской онкологии и гематологии, а также называет его своим наставником. Проценко уверен, что Румянцев в качестве депутата Государственной думы сможет сделать для отечественной медицины много полезного, поскольку является уникальным специалистом в своей области и прекрасно знает проблемы здравоохранения изнутри.
Напомним, с 2019 года Денис Проценко является главным врачом больницы № 40. В начале марта 2020 года правительство Москвы выделило ее филиал в Коммунарке для пациентов с коронавирусной инфекцией.
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