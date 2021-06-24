ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии
15:12 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС объявил в четверг о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии. "Совет ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии", - говорится в его заявлении.
Меры включают запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности, технологиями и оборудованием для слежения в интернете, продукцией двойного назначения, которая может быть использована для военных или полицейских нужд. Белоруссии закрыт доступ к рынкам капитала ЕС, Европейский инвестиционный банк прекращает финансирование всех программ для республики.
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