Москва будет учитывать размещение США систем ПРО в Польше в военном планировании - Рябков
11:20 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет учитывать в своем военном планировании развертывание Соединенными Штатами компонентов противоракетного комплекса Aegis Ashore на базе у польского населенного пункта Редзиково. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра назвал эти действия новым подтверждением того, что изначальные американские аргументы о выстраивании системы противоракетной обороны для парирования угроз с Ближнего Востока и Дальнего Востока, "по сути дела, сейчас забыты". "Дело идет к тому, что объект в Польше, как и в Румынии и многих других точках, станет звеном глобальной ПРО, которая постоянно совершенствуется и возможности которой, в том числе в отношении потенциалов, если употребить американский термин, равных по силе соперников тоже расширяются, это неоспоримый факт. Мы будем учитывать этот момент в нашем военном планировании", - подчеркнул Рябков.
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