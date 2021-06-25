Более 5 тыс москвичей поддержали инициативу поднять стипендии до прожиточного минимум
13:10 25.06.2021
|Фото Галины Бродской
«Жители семи районов Южного округа Москвы положительно отнеслись к идее повысить стипендии студентам до прожиточного минимума. Поэтому нашим волонтером не составило труда заручиться их поддержкой в виде подписей под инициативой», – отметил общественник.
Нифантьев заметил, что сегодняшние стипендии не дают возможности приобрести даже самое необходимое и напомнил, что не каждый студент имеет поддержку родителей на протяжении всего срока обучения.
«Стипендия равная прожиточному минимуму в регионе для студентов с хорошей успеваемостью могла бы стать серьезной поддержкой, позволяющей сосредоточиться на обучении, а не хвататься за первую же возможность подработать. Кстати, недавно студенты московских вузов устраивали флешмоб «Хочу учиться» – в форме разнорабочих, официантов и продавцов стояли с плакатами за повышение стипендий», – добавил Евгений Нифантьев.
Ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин так же поддержал инициативу, ответив, что студенты – это будущее страны и чем лучше они будут жить и учиться, тем крепче и сильнее будет государство.
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