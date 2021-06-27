"Спутник V" нельзя применять при грудном вскармливании

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" для кормящих матерей противопоказано, так как невозможно исключить риск для ребенка, следует из обновленной инструкции к препарату.

"Клинические данные по применению препарата "Гам-ковид- вак" у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата "Гам-ковид-вак" в период грудного вскармливания противопоказано", - говорится в документе.