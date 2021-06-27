В Крыму еще на два дня установили штормовое предупреждение

11:00 Источник: Интерфакс

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник: возможны сильные ливни, шквальный ветер, существует угроза схождения селевых потоков, сообщают синоптики.

"Днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с. Во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей", - говорится в информации на сайте крымского гидрометцентра.