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НОВОСТИ

В Крыму еще на два дня установили штормовое предупреждение

11:00 27.06.2021 Источник: Интерфакс

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник: возможны сильные ливни, шквальный ветер, существует угроза схождения селевых потоков, сообщают синоптики.

"Днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с. Во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей", - говорится в информации на сайте крымского гидрометцентра.

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