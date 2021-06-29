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Береговая охрана Грузии и военные принимают участие в учениях Sea Breeze в Черном море

12:05 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники береговой охраны погранполиции МВД Грузии и два сторожевых судна "Диоскурия" и "Очамчира" принимают участие в многонациональных учениях Sea Breeze 2021 в Черном море. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД республики.

"Начались украино-американские международные учения Sea Breeze 2021, в которых в этом году впервые Грузия будет представлена двумя сторожевыми судами береговой охраны. К указанным учениям также подключатся абордажные группы управления Поти и Батуми. Указанные учения будут способствовать повышению совместимости с партнерами, а также повышению тактических навыков личного состава", - приводит пресс-служба слова командира судна "Диоскурия" Бадри Шенгелия.

В учениях также участвуют 31-й батальон третьей пехотной бригады Западного командования Сил обороны Грузии и подразделение ныряльщиков Сил специальных операций Минобороны республики. К учениям также будут подключены пять офицеров министерства обороны и береговой охраны.

Многонациональные военные учения "Си Бриз - 2021" проходят в северо-западной части Черного моря, а также в трех областях Украины. Как заявлял ранее командующий военно- морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа, тренировки нацелены "на повышение безопасности в черноморском регионе, а также на то, чтобы Черное море стало стабильным, мирным и использовалось странами всех континентов". Пресс-служба американского посольства на Украине сообщала, что в учениях примут участие 32 страны, в них планируется задействовать около 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

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