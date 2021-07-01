Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

10:22

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на персональном сайте объявил о начале ревакцинации от коронавируса в столице с 1 июля.

«Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря прошлого года. И сегодня многие москвичи, сделавшие прививку 5-6 месяцев назад, задают вопрос: как поступить, если уровень антител начинает уменьшаться? Можно ли пройти повторную вакцинацию и тем самым возобновить или укрепить защиту от коронавируса? Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год»,- написал Сергей Собянин.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в Москве, - подчеркнул Собянин, - медики советуют через полгода сделать повторную прививку.

«Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител», — акцентировал мэр в своем блоге.

Ревакцинация может быть проведена любой вакциной, зарегистрированной в РФ. На сегодняшний день в столице в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», привиться можно любой из них, независимо от того, какая вакцина использовалась в первый раз.

С 1 июля 2021 г., можно пройти ревакцинацию в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля 2021 г. открывается запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

"Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз", — написал в заключение Сергей Собянин.