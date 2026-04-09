В заявлении от имени Моджтабы Хаменеи говорится о «великой победе Ирана» - СМИ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исламская Республика Иран выиграла войну в зоне Персидского залива, несмотря на разрушения, оставшиеся от вражеских атак и бомбардировок. Такое утверждение содержится в заявлении от имени верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, процитированном иранским государственным телевидением.

«Несмотря на ущерб и удары, нанесенные врагом, наши вооруженные силы превратили войну в великую победу», — отмечается в заявлении по случаю 40 дней со дня смерти предыдущего верховного лидера Ирана — отца Моджтабы Али Хаменеи. Вместе с тем в нем содержится призыв к населению страны «продолжать выходить [на массовые шествия и демонстрации] на улицы иранских городов, как это было в течение последних 40 дней».