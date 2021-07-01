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Сбер получил награду за лучшие показатели в мире по противодействию кибермошенничеству

16:52 01.07.2021

Сбер победил в двух номинациях международной премии в сфере кибербезопасности Visa Global Service Quality Awards. Второй год подряд Сбер признан лучшим в мире за показатели по противодействию кибермошенничеству – Lowest Gross Fraud. Также он получил признание в номинации High Authorization Approval Rate (высокая скорость проведения авторизации) – за эффективное использование партнерских отношений, инструментов и стратегий Visa в целях поддержания низкого уровня мошенничества.

«Сбер занимает лидирующие позиции по противодействию мошенничеству не только в России, но и в мире, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – В конкурсе Visa ему удалось опередить более трех тысяч банков-участников. Алгоритмы борьбы с кибермошенничеством постоянно совершенствуются с единственной целью – защитить банк и его клиентов от преступников».

«В 2020 году удалось предотвратить мошенничество на сумму 57 млрд руб. Более того, объединив усилия с операторами связи, Сбербанк первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени – еще на этапе звонка преступника клиенту, – сообщил Станислав Кузнецов. – Уверен, что это кардинально улучшит ситуацию в борьбе с телефонным мошенничеством в масштабах всей страны. Хочу напомнить, что наше ежегодное международное мероприятие – Cyber Polygon – состоится в этом году 9 июля. Его участники получат возможность обменяться мнениями и практиками по всем актуальным вопросам кибербезопасности».

Visa Global Service Quality Awards – ежегодная премия Visa за качество обслуживания эквайеров, эмитентов и процессинговых центров с самыми высокими показателями и результатами эффективности работы. Для участия необходимо отвечать всем требованиям в таких направлениях, как уменьшение количества случаев мошенничества, авторизация и распространение инновационных платежных решений. По одним только количественным, измеримым критериям такой чести удостаивается менее 1% клиентов глобальной платежной сети VisaNet, объединяющей около 16 тыс. финансовых организаций.

9 июля пройдет международный онлайн-тренинг Cyber Polygon 2021, он будет посвящен безопасному развитию цифровых экосистем. Мероприятие организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола. Тренинг проводится на ежегодной основе и в 2021 году пройдет уже в третий раз. Главная цель Cyber Polygon – укрепление кибербезопасности на всех уровнях.

Мероприятие традиционно будет состоять из двух параллельных треков – онлайн-конференции для широкой аудитории и практического блока для специалистов по кибербезопасности. На конференции спикеры обсудят ключевые риски цифровизации и поделятся лучшими практиками безопасного развития экосистем. Участники технического тренинга будут учиться отражать таргетированную supply chain – атаку на цепочку поставок. Нововведением этого года станут видеоматериалы для специалистов по кибербезопасности, которые не смогут присоединиться к практической части Cyber Polygon 9 июля. В течение всего дня они будут получать записи выступлений экспертов и разборов сценариев тренинга от специалистов BI.ZONE, которые можно будет посмотреть позже.

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