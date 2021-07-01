После инцидента с флагом РФ мэру Риги запрещен въезд в Россию - Захарова

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия закрыла въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису после того, как рижские власти убрали флаг РФ, заменив его флагом Олимпийского комитета России, во время чемпионата мира по хоккею. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику лучше было бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам, которые давали бы - имею в виду контакты, взаимодействие - реальную пользу и выгоду не для набора русофобских политических очков одному конкретному человеку, а давали бы выгоду людям, которые живут на территории этой страны. Но теперь Мартиньшу Стакису будет это делать намного сложнее - он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.



По словам Захаровой, Москва также исходит из того, что мэр Риги должен, занимая соответствующий пост, "знать об общепринятой в мире норме об уважительном отношении к государственной символике".



