С 1990 года Москва на 25% снизила количество выбросов парниковых газов
18:10 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Москва снизила на 25% количество выбросов парниковых газов с 1990 года. И это не предел. У нас есть заделы, чтобы дальше двигаться в этом направлении", - сказал Кульбачевский.
Он отметил роль естественных экосистем в снижении негативного воздействия на климат в Москве. "У нас исторически 37% территории старой Москвы - это природные биотопы, особо охраняемые природные территории, которыми мы гордимся. Москва - это, наверно, единственный мегаполис в мире, где есть такой статус, именно заповедный. Мы сохраняем и луга, и леса, и в том числе водо-болотные угодья", - рассказал Кульбаческий.
По его словам, в прошлом году в столице создано еще 2 тыс. га таких территорий. Таким образом сейчас их городе всего 19 тыс. га.
НОВОСТИ
- 19:10 01.07.2021
- На фоне аномальной жары на западе Канады начали лесные пожар - СМИ
- 18:20 01.07.2021
- После инцидента с флагом РФ мэру Риги запрещен въезд в Россию - Захарова
- 17:40 01.07.2021
- Иван Сафронов твердо решил не заключать сделку со следствием
- 17:12 01.07.2021
- Драматург Ксения Драгунская умерла на 57 году жизни
- 17:10 01.07.2021
- Андрей Воробьев: Мы всегда рады видеть инвесторов из Белоруссии
- 17:03 01.07.2021
- Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины
- 16:52 01.07.2021
- Сбер получил награду за лучшие показатели в мире по противодействию кибермошенничеству
- 16:32 01.07.2021
- Штамм "Дельта" станет доминирующим в ФРГ уже в июле - глава Минздрава
- 16:12 01.07.2021
- Россию не беспокоит рост Китая, потому что она не претендует на мировую гегемонию - Песков
- 16:10 01.07.2021
- Лимитированная «Тройка» от Покраса Лампаса и «ЛизаАлерт» появилась в кассах московского метро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать