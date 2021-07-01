С 1990 года Москва на 25% снизила количество выбросов парниковых газов

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва на четверть снизила выбросы парниковых газов за последние 30 лет. Об этом в четверг в рамках международного конгресса Moscow urban forum рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.



"Москва снизила на 25% количество выбросов парниковых газов с 1990 года. И это не предел. У нас есть заделы, чтобы дальше двигаться в этом направлении", - сказал Кульбачевский.



Он отметил роль естественных экосистем в снижении негативного воздействия на климат в Москве. "У нас исторически 37% территории старой Москвы - это природные биотопы, особо охраняемые природные территории, которыми мы гордимся. Москва - это, наверно, единственный мегаполис в мире, где есть такой статус, именно заповедный. Мы сохраняем и луга, и леса, и в том числе водо-болотные угодья", - рассказал Кульбаческий.



По его словам, в прошлом году в столице создано еще 2 тыс. га таких территорий. Таким образом сейчас их городе всего 19 тыс. га.



