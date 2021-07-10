Олег Леонов: Пересадки на наземном транспорте должны стать бесплатными
15:42 10.07.2021
|Фото пресс-службы отряда «ЛизаАлерт»
Леонов напомнил, что движение «ЛизаАлерт» в последнее время активно сотрудничает с Департаментом транспорта Москвы. Например, ориентировки отряда на пропавших людей теперь размещаются на экранах в транспорте, кроме того, идет обсуждение перспективы создания «Островков безопасности» в метрополитена, а на днях начали продавать специальный тираж карт «Тройка» с дизайном художника Покраса Лампаса и телефоном горячей линии отряда. Как считает общественник, московская система общественного транспорта – единый организм, и правила должны быть едиными для всех, а в условиях пандемии даже небольшая экономия на пересадках будет полезна для горожан.
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