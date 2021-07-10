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Олег Леонов: Пересадки на наземном транспорте должны стать бесплатными

15:42 10.07.2021

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Фото пресс-службы отряда «ЛизаАлерт»
В Москве нужно ввести новый тариф для поездок на общественном транспорте, предоставив горожанам возможность делать бесплатные пересадки между разными его видами в течение определенного времени, заявил куратор проектов отряда поиска пропавших людей «ЛизаАлерт» Олег Леонов. По его словам, городской транспорт с каждым годом становится все удобнее, но есть еще что улучшать. «В метро бесплатные пересадки были всегда, но что делать тем, кто пользуется пересадками на наземном транспорте и все еще платит за каждую поездку? Несправедливо получается, что пассажиры автобусов, электробусов и трамваев платят больше. Выходом могло бы стать простое решение, например: один раз заплатил и можешь ездить два часа на любом наземном транспорте», - полагает общественник.

Леонов напомнил, что движение «ЛизаАлерт» в последнее время активно сотрудничает с Департаментом транспорта Москвы. Например, ориентировки отряда на пропавших людей теперь размещаются на экранах в транспорте, кроме того, идет обсуждение перспективы создания «Островков безопасности» в метрополитена, а на днях начали продавать специальный тираж карт «Тройка» с дизайном художника Покраса Лампаса и телефоном горячей линии отряда. Как считает общественник, московская система общественного транспорта – единый организм, и правила должны быть едиными для всех, а в условиях пандемии даже небольшая экономия на пересадках будет полезна для горожан.

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