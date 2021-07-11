0
0
0
НОВОСТИ

Премьер Израиля обвинил Иран в ливанском экономическом кризис

17:30 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелейший финансово-экономический кризис в Ливане вызван тем, что страна находится под властью Ирана. С таким утверждением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Ливан находится на грани краха, как и все страны, находящиеся под властью Ирана. На сей раз за это расплачиваются ливанские граждане. Следует понимать, что граждане Ливана платят высокую цену из-за захвата Ираном их страны", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

Премьер отметил, что Израиль "внимательно следит за складывающейся там (в Ливане - прим. ТАСС) ситуацией, в том числе министры обороны и иностранных дел". "Мы будем начеку", - добавил он. "Армия обороны Израиля и полиция изъяли доставленное контрабандой [из Ливана] в Израиль оружие на сумму в миллионы шекелей (один шекель равен примерно 25 рублям - прим. ТАСС), что, конечно, является одним из многих примеров происходящего [на границе]", - продолжил израильский премьер. Армейская пресс-служба сообщила ранее, что в районе границы с Ливаном в субботу ночью были задержаны подозреваемые, нелегально ввозившие в Израиль 43 единицы стрелкового оружия, которые могли быть использованы в террористической деятельности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 11.07.2021
В Польше проходит День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами
0
67
17:10 11.07.2021
На митинге за отставку премьера Грузии начались стычки с полицией
0
90
16:20 11.07.2021
Явка избирателей на досрочных выборах в Молдавии превысила 33,3% - ЦИК
0
157
16:10 11.07.2021
В Крыму в ближайшие часы прогнозируют ильные ливни, грозы и град
0
173
15:20 11.07.2021
Для тушения крупного пожара в Тольятти привлекут самолет-амфибию Бе-200
0
215
15:10 11.07.2021
Уже более 5 тыс. кандидатов выдвинуто на выборы в Госдуму - Памфилова
0
210
14:20 11.07.2021
Для урегулирования политического кризиса Госдеп США решил направить в Гаити делегацию
0
270
14:10 11.07.2021
Впервые после операции Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью
0
263
14:00 11.07.2021
В Австрии автомобиль врезался в торговую палатку, 13 человек пострадали
0
293
13:50 11.07.2021
Экс-премьер Молдавии считает, что к концу лета правительство столкнется с финансовыми трудностями
0
320

Возврат к списку