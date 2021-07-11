Премьер Израиля обвинил Иран в ливанском экономическом кризис

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелейший финансово-экономический кризис в Ливане вызван тем, что страна находится под властью Ирана. С таким утверждением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.



"Ливан находится на грани краха, как и все страны, находящиеся под властью Ирана. На сей раз за это расплачиваются ливанские граждане. Следует понимать, что граждане Ливана платят высокую цену из-за захвата Ираном их страны", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.



Премьер отметил, что Израиль "внимательно следит за складывающейся там (в Ливане - прим. ТАСС) ситуацией, в том числе министры обороны и иностранных дел". "Мы будем начеку", - добавил он. "Армия обороны Израиля и полиция изъяли доставленное контрабандой [из Ливана] в Израиль оружие на сумму в миллионы шекелей (один шекель равен примерно 25 рублям - прим. ТАСС), что, конечно, является одним из многих примеров происходящего [на границе]", - продолжил израильский премьер. Армейская пресс-служба сообщила ранее, что в районе границы с Ливаном в субботу ночью были задержаны подозреваемые, нелегально ввозившие в Израиль 43 единицы стрелкового оружия, которые могли быть использованы в террористической деятельности.



