ЕС не выводит своих техспециалистов из Афганистана, несмотря на наступление "Талибан" - ЕК

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз пока не выводит из Афганистана группы своих технических специалистов, несмотря на наступление боевиков движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы не намерены выводить наших специалистов, работающих в Афганистане в рамках программ развития", - заявил он, отвечая на вопрос о безопасности граждан ЕС в этой стране в условиях активизации "Талибан" параллельно выводу из страны военных США и НАТО.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.