0
0
871
НОВОСТИ

ЕС не выводит своих техспециалистов из Афганистана, несмотря на наступление "Талибан" - ЕК

17:12 13.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз пока не выводит из Афганистана группы своих технических специалистов, несмотря на наступление боевиков движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы не намерены выводить наших специалистов, работающих в Афганистане в рамках программ развития", - заявил он, отвечая на вопрос о безопасности граждан ЕС в этой стране в условиях активизации "Талибан" параллельно выводу из страны военных США и НАТО.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.07.2021
Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
0
54
13:20 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
0
85
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
85
13:02 15.07.2021
Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
0
111
13:00 15.07.2021
Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
0
93
12:47 15.07.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
0
111
12:32 15.07.2021
Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
0
157
12:27 15.07.2021
Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
0
151
12:20 15.07.2021
В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
0
164
12:15 15.07.2021
Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
0
165

Возврат к списку