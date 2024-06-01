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В Вашингтон не знают, когда будет подписано соглашение по безопасности с Украиной

15:40 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер отказался назвать срок, когда Вашингтон подпишет с Киевом соглашение о гарантиях безопасности.

«Я сейчас не могу анонсировать, когда мы будем подписывать это соглашение. Скажу лишь, что мы ведем дискуссии», — сообщил он в интервью украинскому агентству Укринформ в ответ на предположение корреспондента о том, что этот документ будет подписан на саммите лидеров Группы семи (G7) в Италии в начале июня.

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