Орбан: Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели
17:10 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии хочет помешать Европе вступить в войну с Россией, правительство страны знает, как это сделать. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на митинге, который состоялся на острове Маргит на Дунае после «Марша мира» в поддержку политики правительства страны, направленной против эскалации конфликта на Украине.
«Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас еще никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели», — сказал Орбан, добавив, что «венгерское правительство знает, как это сделать». По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, ведущих к расширению конфликта на Украине, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступаю за мир, а не за войну.
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