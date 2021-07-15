СберБанком подписано генеральное соглашение с ООО «Эколант» и выпущен импортный аккредитив в рамках возведения крупнейшего сталелитейного комплекса

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Сбербанк подписал генеральное соглашение по аккредитивам с ООО «Эколант» (владелец — Анатолий Седых, председатель совета директоров АО «ОМК») с суммой лимита более 282 млн евро и выпустил аккредитив на 116,5 млн евро в рамках проекта создания первого в Европе крупного металлургического комплекса полного цикла по «зеленым» технологиям в городе Выксе Нижегородской области. Его инновационные технологии позволят снизить выбросы парниковых газов почти втрое, и существенно сократят потребление электроэнергии.

Импортные аккредитивы, выпускаемые Сбером в рамках заключенного соглашения, будут использоваться для расчетов с зарубежным поставщиком высокотехнологичного оборудования и подрядчиком связанных пусконаладочных работ и услуг, и также подтверждаются иностранными банками. Обязательства Сбербанка по данным аккредитивам объединяются с привлечением других банков-участников проекта — ВЭБ.РФ и банка «Открытие» — посредством открываемых ими в пользу Сбербанка внутрироссийских гарантийных аккредитивов. Это новое для рынка РФ структурное решение позволяет клиенту достичь оптимальных условий расчетов с зарубежными поставщиками и финансирования проекта.

Проект «Эколант» стал знаковым для металлургической отрасли, подавая пример высоких стандартов экологичности в производстве стали. Вклад Сбера в финансировании проекта ясно выражает готовность банка содействовать ESG-трансформации наших клиентов. Для роста и развития бизнеса нужно использовать эффективные инструменты, в том числе возможности минимизации рисков и снижения затрат, в этом случае аккредитив признан одним из наиболее защищенных инструментов, служащих для расчетов с иностранными контрагентами. Синдицирование непокрытых аккредитивов банками-участниками проекта позволяет обеспечить самые выгодные деловые предложения и максимизировать кредитную поддержку нашего клиента.

“Металлургический комплекс «Эколант» — первый в Европе, сочетающий в себе «зеленые» технологии, лучшие инженерные решения и эффективную производственную цепочку. Финансирование этого передового с технологической и экологической точек зрения проекта — полностью российское. Его старт был бы невозможен без участия банков-кредиторов. Мы признательны Сбербанку и другим партнерам за профессиональный подход к реализации сделки и надежные финансовые решения, соответствующие самым высоким требованиям. Комплекс «Эколант», который планируется запустить в 2025 году, обеспечит новое развитие отечественной металлургической отрасли и будет способствовать росту экономики России в целом” - говорит Андрей Кухно, директор ООО «Эколант»