Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками

12:15

Фото Максима Манюрова

Телеведущий и журналистуверен в необходимости отправки банками в правоохранительные органы сведений о подозрительных операциях. Ранее президент Владимир Путин в связи с ростом телефонного и интернет-мошенничества призвал Центробанк наладить эффективное взаимодействие с полицией.

«Мы видим, что ситуация вокруг кибермошенничества продолжает ухудшаться и становится критичной. Потери россиян растут, а доля возмещения банками похищенных средств снижается. Уверен, что множество интернет-преступлений можно предупредить, используя технологический ресурс, который дает скорость реагирования. Многие преступления раскрываются в первые сутки после совершения, а затягивание процедуры приводит к тому, что они не раскрываются», - считает тележурналист. По его мнению, принятие должных мер по извещению банками правоохранительных органов о подозрительных операциях должно снизить количество преступлений.

ЦБР, публикуя данные за первый квартал текущего года обозначил официальную сумму, потерянную гражданами РФ в результате мошеннических действий почти 3 млрд рублей. Количество преступных транзакций по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года выросло на 40%. Возмещение украденных средств банками упало с 11,3% до 7,3%.

Баженов отмечает, что мошенники постоянно совершенствуют преступные схемы отъема средств, обращает внимание на то, что мошенники часто представляются служащими правового или экономического госсектора, чем и втираются в доверие. «Призываю россиян быть внимательнее. И предупредить о возможном обмане своих родителей, бабушек и дедушек. Именно они чаще всего становятся жертвами манипуляторов. Считаю, что нам необходимо ужесточить ответственность за телефонное и кибермошенничество. А когда жертвами становятся пенсионеры, такие преступления стоит признать тяжкими», — отметил телеведущий Тимофей Баженов.