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Положения закона, который ограничит использование русского языка, вступают в силу на Украине

10:00 16.07.2021 Источник: Эхо Москвы

На Украине вступают в силу положения закона, который ограничит использование русского языка. Единственным языком, на котором могут отныне транслироваться фильмы и сериалы на телевидении, становится государственный, то есть украинский. Даже советские киноленты должны выходить в эфир переозвученными или с дубляжом. Депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» говорили, что русскоязычное кино по-прежнему будет доступно в интернете. Объясняя ввод ограничений политики связывали растущую роль украиноязычного контента с вопросами информационной безопасности.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил ранее, что украинский становится обязательным для концертов и развлекательных шоу, для выставок и экскурсий, театров и музеев. Претенденты на должности в органах власти должны теперь сдавать экзамен на уровень владения украинским языком. Книжные магазины обяжут иметь большую часть изданий на украинском.

Конституционный суд Украины на этой неделе признал языковой закон соответствующим основному закону страну.  Эхо Москвы

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