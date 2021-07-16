Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом наблюдается в пяти регионах России - Мурашко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее серьезные темпы заболеваемости коронавирусной инфекции отмечаются в Ханты- Мансийском автономном округе, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Наиболее серьезные темпы прироста заболеваемости мы видим сегодня и пациентов под наблюдением - это Ханты- Мансийский автономный округ, Красноярский край, Адыгея, Алтайский край и Астраханская область", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.