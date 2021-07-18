0
0
0
НОВОСТИ

Билеты в самый большой планетарий в мире раскупили за несколько часов

10:30 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шанхайский планетарий, который стал самым большим в мире, в воскресенье официально начал принимать посетителей. Как убедился на месте корр. ТАСС, начало работы этого музея вызвало огромный ажиотаж у горожан.

Вокруг комплекса с самого утра выстроилась огромная очередь. Попасть внутрь можно было только по предварительной записи с уже приобретенным билетом. Однако не всем желающим удалось стать их обладателями, поскольку все билеты на ближайшую неделю были распроданы несколько дней назад за несколько часов с начала старта продаж. В районе самого комплекса в первый день его работы заполненными оказались практически все парковки в радиусе одного километра, водителям приходилось ждать своей очереди, пока какая-нибудь машина не освободит место.

Перед официальным открытием администрация планетария провела несколько дней открытых дверей, чтобы в тестовом режиме проверить работу объекта до того, как в него начнут запускать посетителей. 18 июля, в первый день работы планетария, его посетителями стали порядка 6 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 18.07.2021
Министр обороны РФ вызван СБ Украины для предъявления обвинения
0
119
10:10 18.07.2021
Между ФРГ и Чехией нарушено движение поездов из-за наводнений
0
106
09:30 18.07.2021
Вирус гриппа мутирует быстрее, чем коронавирус - эксперт
0
175
09:20 18.07.2021
Короновирус впервые выявлен у спортсменов на территории Олимпийской деревни в Токио
0
194
09:10 18.07.2021
В результате разрушительного наводнения в Германии погибло более 150 человек
0
180
21:00 17.07.2021
Чечня стала лидером по снижению продолжительности жизни среди российских регионов
0
870
20:30 17.07.2021
В Японии заразились коронавирусом 15 человек, связанных с организацией Олимпиады
0
837
20:00 17.07.2021
Глава МИД Эстонии сообщила, что не будет направлять в Минск нового посла
0
932
19:50 17.07.2021
Собянин: Москвичи должны чувствовать, что город меняется для них
0
829
19:30 17.07.2021
Заплатив 15 тыс. евро за путь в ЕС, нелегалы оказываются в палатке в Литве - Ландсбергис
0
860

Возврат к списку