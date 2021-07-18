Билеты в самый большой планетарий в мире раскупили за несколько часов

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шанхайский планетарий, который стал самым большим в мире, в воскресенье официально начал принимать посетителей. Как убедился на месте корр. ТАСС, начало работы этого музея вызвало огромный ажиотаж у горожан.



Вокруг комплекса с самого утра выстроилась огромная очередь. Попасть внутрь можно было только по предварительной записи с уже приобретенным билетом. Однако не всем желающим удалось стать их обладателями, поскольку все билеты на ближайшую неделю были распроданы несколько дней назад за несколько часов с начала старта продаж. В районе самого комплекса в первый день его работы заполненными оказались практически все парковки в радиусе одного километра, водителям приходилось ждать своей очереди, пока какая-нибудь машина не освободит место.



Перед официальным открытием администрация планетария провела несколько дней открытых дверей, чтобы в тестовом режиме проверить работу объекта до того, как в него начнут запускать посетителей. 18 июля, в первый день работы планетария, его посетителями стали порядка 6 тыс. человек.



