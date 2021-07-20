Император Японии будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады
12:20 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Император Японии Нарухито посетит церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщило во вторник Управление императорского двора.
Отмечается, что в связи с ограничением числа гостей высокого ранга на церемонии из-за угрозы распространения коронавируса монарха не будет сопровождать его супруга Масако.
Кроме того, 22 июля Нарухито встретится с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Встреча состоится на территории императорского дворца, объявили в Управлении.
14 июля телеканал Эн-эйч-кей проинформировал со ссылкой на источники, что император намерен также произнести речь во время этого мероприятия.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
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