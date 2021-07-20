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НОВОСТИ

На конференции ICML Сбер представил медицинские разработки на основе искусственного интеллекта

19:00 20.07.2021

На 38-й Международной конференции по машинному обучению (International Conference on Machine Learning, ICML) Лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) Сбера представила два ИИ-сервиса: модель по определению очагов пневмонии на рентгеновских снимках c дальнейшей приоритизацией пациентов для лечения и модель, позволяющую оценивать риск тяжелого течения заболеваний у пациентов, госпитализированных с пневмонией, в том числе вызванной COVID-19. Нейросетевые модели Сбера в сфере AI for Health – медицинских технологий на основе ИИ – были разработаны в партнерстве с врачами и с момента внедрения активно ими используются.

Модель по определению очагов пневмонии на рентгеновских снимках достигла точности 97,8% благодаря постоянному обучению и улучшению параметров. В рамках проекта томские врачи разметили 450 снимков. Кроме того, во время обучения модели использовалось 350 исследований здоровых пациентов. Примерно по 50 исследований (с патологией и без) брались для того, чтобы измерять качество. Правильно выявленными моделью случаями рассматривались такие, где разметка врача и разметка модели имели непустое пересечение областей.

Модель по оценке риска тяжелого течения заболеваний у пациентов пульмонологического отделения использует информацию, внесенную врачом в электронную медицинскую карту в первые сутки госпитализации пациента. На основе полученных данных система присваивает пациенту одну из двух степеней риска тяжелого течения болезни (в диапазоне от 29% до 100%). Своевременное выявление пациентов с высоким риском позволяет корректировать схему лечения и сокращать количество смертельных случаев. Этот проект был успешно внедрен в Красноярской краевой клинической больнице весной 2021 года. За первый месяц его использования доля пациентов из группы высокого риска, попавших в реанимацию, сократилась на 14,3%, а доля летальных исходов – на 44,3%.

«Разработчики Лаборатории по искусственному интеллекту уже не первый год создают медицинские решения на основе машинного обучения и компьютерного зрения, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – По направлению AI for Health Сбер сотрудничает с медицинскими учреждениями не только в Москве, но и в регионах России. Мы видим, как за последние полтора года выросла занчимость подобных проектов и как сильно они упрощают работу врача в условиях высокой нагрузки. Презентация наших проектов в сфере AI for Health на площадке конференции ICML – это очередной большой этап в признании разработок Сбера международным сообществом исследователей данных и дата-инженеров».

Научная конференция ICML – одна из крупнейших конференций, оказывающих большое влияние на мировые исследования в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Проводится с 1980 года и является признанной мировой площадкой для встречи ведущих мировых экспертов в области DS/AI. В 2020 году она собрала 11 000 экспертов отрасли из 75 стран.

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