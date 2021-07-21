Промышленников хотят обязать устанавливать оборудование для контроля безопасности - СМИ
10:00 21.07.2021 Источник: Коммерсант.ru
Планируется, что компании будут закупать российское оборудование, что стимулирует спрос на него. Но эксперты сомневаются, что отечественные производители смогут конкурировать с зарубежными по отдельным направлениям. Коммерсантъ
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