Около трети россиян сталкивались с денежными штрафами на работе
10:32 21.07.2021 Источник: РБК
Чуть менее трети россиян (31%) сталкивались с денежными штрафами на работе, в то время как остальных (69%) респондентов не затронула такая практика, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК). Опрос проводился в июле 2021 года, в нем приняли участие более 5 тыс. человек старше 18 лет. При этом из тех, кто сталкивался со штрафами, из зарплаты вычетали только у 22%, остальные 78% не были подвергнуты взысканиям лично.
Чуть более половины всех опрошенных — 55% — знают, что денежные штрафы для сотрудников запрещены трудовым законодательством.
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