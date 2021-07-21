Жириновский заявил, что его сын Игорь Лебедев не станет его преемником на посту главы ЛДПР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы" назвал ошибочными предположения о том, что его сын, вице-спикер Госдумы седьмого созыва Игорь Лебедев мог бы стать его преемником на посту руководителя партии.

"Абсолютно исключено. Постоянная ошибка", - сказал он. Жириновский заметил, что ранее СМИ критиковали его за то, что его сын также занимает депутатское кресло. По словам политика, теперь Лебедев "решил заняться своим отдельным делом", его больше не смогут упрекать, "что он чей-то сын". "Здесь у нас общее согласие, это его решение, никаких отрицательных моментов нет", - заверил лидер партии.

Жириновский подчеркнул, что в структуре ЛДПР нет преемников. "Будет съезд когда-нибудь, если делегаты съезда решат, что пора, чтобы во главе партии встал новый человек, тогда он появится", - добавил Жириновский, допустив, что это может быть один из членов высшего совета ЛДПР или глав комитетов Госдумы от фракции либерал-демократов.

Жириновский также назвал "заблуждением и провокационными слухами" рассуждения об изменениях в парламентских партиях после выборов Госдумы восьмого созыва, в том числе о его переходе на пост пожизненного сенатора. Лидер партии убежден, что в нижнюю палату вновь пройдут четыре партии, при этом единороссы получат 303 мандата, ЛДПР - 60-70, КПРФ - 50, а "Справедливая Россия - За правду" сможет рассчитывать на 20-25 мест в нижней палате.

Лебедев 25 июня, в день предвыборного съезда ЛДПР, на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что не намерен участвовать в выборах в Думу восьмого созыва. О своих дальнейших планах он не сообщил. В нижней палате Лебедев работал с третьего созыва, впервые избравшись в 1999 году.