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Зеленский посетит США 30 августа - Белый дом

21:20 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден примет 30 августа в Белом доме главу украинского государства Владимира Зеленского. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря главы американской администрации Джен Псаки.

"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - отметила Псаки.

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