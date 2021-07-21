Зеленский посетит США 30 августа - Белый дом

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден примет 30 августа в Белом доме главу украинского государства Владимира Зеленского. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря главы американской администрации Джен Псаки.

"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - отметила Псаки.