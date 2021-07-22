Дельта-штамм коронавируса могут вытеснить более патогенные мутации - "Вектор"
13:20 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дельта-штамм коронавируса, который сейчас больше других распространен в мире, может уступить свое место новым, более патогенным мутациям. Об этом заявили ТАСС в четверг в центре "Вектор".
"В текущей эпидемиологической обстановке нельзя исключить вытеснение варианта "дельта" новыми, более трансмиссивными и патогенными вариантами в случае их появления", - говорится в сообщении.
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