Сборная России обыграла команду США в матче олимпийского турнира по волейболу
07:40 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России по волейболу обыграла команду США во втором матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.
Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).
Сборная России вышла на первое место группы B, одержав вторую победу и набрав шесть очков. В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенные на две равные группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
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