Сборная России обыграла команду США в матче олимпийского турнира по волейболу

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России по волейболу обыграла команду США во втором матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Сборная России вышла на первое место группы B, одержав вторую победу и набрав шесть очков. В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенные на две равные группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.