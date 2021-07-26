Госдеп: Россия и Китай должны ограничить свои ядерные потенциалы

08:12 Источник: РОСБАЛТ

Новый заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что собирается больше рассказать о том, как американская администрация видит стратегическую стабильность. Об этом сообщается в Twitterведомства.

«Я с нетерпением жду, когда приступлю к работе. Вы услышите от меня больше по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, — отметила Дженкинс. — Я привержена сокращению риска ядерной войны посредством эффективного контроля над вооружениями, ограничения ядерных (потенциалов) России и Китая, укрепления биологической безопасности и привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие».