Госдеп: Россия и Китай должны ограничить свои ядерные потенциалы
08:12 26.07.2021 Источник: РОСБАЛТ
Новый заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что собирается больше рассказать о том, как американская администрация видит стратегическую стабильность. Об этом сообщается в Twitterведомства.
«Я с нетерпением жду, когда приступлю к работе. Вы услышите от меня больше по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, — отметила Дженкинс. — Я привержена сокращению риска ядерной войны посредством эффективного контроля над вооружениями, ограничения ядерных (потенциалов) России и Китая, укрепления биологической безопасности и привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие».
Новости
- 08:34 26.07.2021
- Армия Украины утром обстреляла запад Донецка из 122-мм орудий
- 08:29 26.07.2021
- The Lancet: Коронавирус необратимо снижает уровень интеллекта
- 08:18 26.07.2021
- В Турции предложили ужесточить ковидные ограничения для российских туристов
- 07:55 26.07.2021
- Суд в Якутии назначил принудительное лечение "шаману" Габышеву
- 07:40 26.07.2021
- Сборная России обыграла команду США в матче олимпийского турнира по волейболу
- 07:25 26.07.2021
- Сильные дожди потушили почти все лесные пожары на Колыме
- 07:20 26.07.2021
- Армия Израиля подтвердила удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа в ответ на поджоги
- 07:11 26.07.2021
- Мишустин пообещал рыбопромышленниками Дальнего Востока льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России
- 07:00 26.07.2021
- Кабмин предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию, освободить основные виды деятельности от большинства налогов
- 20:20 25.07.2021
- Нефтяной сектор и поставки удобрений Белоруссии могут затронуть новые санкции США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать