Особый противопожарный режим сохранится на севере Иркутской области до начала осени

07:24 Источник: Интерфакс

Власти Иркутской области продлили до 30 августа особый противопожарный режим в северных районах региона, сообщает во вторник главное управление МЧС по региону.

Это затронет город Бодайбо, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Братский и Чунский районы, а также города Усть-Илимск и Братск.