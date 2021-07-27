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НОВОСТИ

Особый противопожарный режим сохранится на севере Иркутской области до начала осени

07:24 27.07.2021 Источник: Интерфакс

Власти Иркутской области продлили до 30 августа особый противопожарный режим в северных районах региона, сообщает во вторник главное управление МЧС по региону.

Это затронет город Бодайбо, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Братский и Чунский районы, а также города Усть-Илимск и Братск.

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