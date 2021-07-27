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Авиадиспетчер, который посадил в Минске рейс с Романом Протасевичем, мог покинуть Белоруссию

09:20 27.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Авиадиспетчер, который посадил в Минске рейс с Романом Протасевичем, возможно уехал из Белоруссии. Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на коллег Олега Гатова по «Белаэронавигации». По их сведениям, в начале июля Гатов должен был выйти на смену, но так и не появился. На звонки он не отвечает, его аккаунты в соцсетях удалены.

Замгендиректора «Белаэронавигации» Иван Герловский утверждает, что ничего не знает об исчезновении подчиненного. Еще один коллега Гатова предположил, что он мог отправиться к родственникам в Грузию, откуда ранее переехал в Минск.

Бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега после принудительной посадки в Минске были задержаны. Их обвинили в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.  Эхо Москвы

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