Авиадиспетчер, который посадил в Минске рейс с Романом Протасевичем, мог покинуть Белоруссию

09:20 Источник: Эхо Москвы

Авиадиспетчер, который посадил в Минске рейс с Романом Протасевичем, возможно уехал из Белоруссии. Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на коллег Олега Гатова по «Белаэронавигации». По их сведениям, в начале июля Гатов должен был выйти на смену, но так и не появился. На звонки он не отвечает, его аккаунты в соцсетях удалены.

Замгендиректора «Белаэронавигации» Иван Герловский утверждает, что ничего не знает об исчезновении подчиненного. Еще один коллега Гатова предположил, что он мог отправиться к родственникам в Грузию, откуда ранее переехал в Минск.

Бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега после принудительной посадки в Минске были задержаны. Их обвинили в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Эхо Москвы