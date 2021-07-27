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НОВОСТИ

Сбер поможет повысить финансовую грамотность людей с инвалидностью

12:50 27.07.2021

Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), одним из учредителей которой является Сбер, совместно с партнёрами разработала бесплатный онлайн-курс подготовки волонтёров для повышения финансовой грамотности людей с инвалидностью.

Пройдя курс, добровольцы смогут обучить людей с ограниченными возможностями основам финансовой грамотности, рассказать о финансовых инструментах, принятых в мире на сегодняшний день, и объяснить принцип действия их работы, благодаря чему люди не только смогут разобраться в вариантах банковских карт, платежей и понять механизм страхового рынка РФ, но и не попасться на махинации кибермошенников.

Курс состоит из 10 модулей и длится 32 часа., обучение проходит в формате слушания. Слушатели, прошедшие экзаменацию, получат свидетельство. Желающие участвовать могут зарегистрироваться на сайте ассоциации.

Сегодня инвалидность имеют 11,5 млн россиян (это каждый 13-й житель страны), потому процесс включения в активную жизнь общества людей с ограниченными возможностями и доступность всех сервисов банка вместе с его экосистемой для каждого занимает ключевое место в ESG-повестке Сбера.

Сбербанк уверен, что важно не только обеспечить инклюзивность, но и помочь ею воспользоваться. Подробнее о работе Сбера в этом направлении — на сайте проекта «Особенный банк».

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