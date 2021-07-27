Регионы РФ не могут быть предметом сделок - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы России никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - сказал представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если РФ признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.

"Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары", - указал также Песков.