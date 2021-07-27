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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году

17:12 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП России в 2021 году составит 4,4%. Такой прогноз содержится в обнародованном во вторник обновленном докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики. Таким образом, фонд улучшил оценки за нынешний год на 0,6 п. п. по сравнению со своим апрельским документом.

Вместе с тем организация пересмотрела прогноз в сторону ухудшения на 2022 год: 3,1% против 3,8% в апреле. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.

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