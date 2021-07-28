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В Сочи ввели ограничения на строительство многоквартирных домов

11:05 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Городское собрание Сочи в среду приняло решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.

"Согласно принятому решению на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края запрещено строительство объектов жилого назначения, за исключением случаев строительства индивидуальных жилых домов, объектов, возводимых в целях восстановления прав обманутых дольщиков, исполнения ранее заключенных договоров комплексного и устойчивого развития территории, а также объектов, финансируемых за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Горсобрания.

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